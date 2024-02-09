Колишній телеведучий Fox News, а нині «експерт» із соціальних медіа Такер Карлсон у четвер опублікував своє інтерв’ю з президентом Росії Владіміром Путіним, під час якого кремлівський автократ мав повну свободу висловлювати свої погляди світові, а також внутрішній російській аудиторії напередодні президентських виборів.

Правий експерт близько двох годин ввічливо слухав, поки Путін вільно говорив на різні теми, які, здається, обирав на власний розсуд. Говорив він, зокрема, й про те, чому Росію неможливо зупинити в Україні та чому Захід робить помилку, посилаючи Україні зброю заради власного захисту.

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«Досі ми чуємо галас про необхідність завдання стратегічної поразки Росії на полі бою. Але тепер вони, здається, починають розуміти, що цього важко буде досягти, якщо це взагалі можливо. На мій погляд, це неможливо за визначенням», – сказав російський лідер.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Якщо ви справді хочете припинити воювати, ви повинні припинити постачати зброю», – наказав Путін медіа-консультанту колишнього президента США Дональда Трампа, який історично має міцні зв’язки з Кремлем.

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Карлсон, який називав президента України Володимира Зеленського «альфонсом», «коміком, який став олігархом», «спітнілим і схожим на щура», навіть не приховував, на чийому він боці в цьому конфлікті.

Він з величезною помпою записав це інтерв’ю у вівторок у Москві, де його розважали російські селебріті, а потім виклав його в Інтернет у четвер увечері.

Інтерв’ю почалося з того, що ведучий запитав Путіна, чому керівництво Росії раптом відчуло загрозу з боку Заходу й вирішило розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, на що Путін відповів: «У нас тут ток-шоу чи серйозна розмова?»

Карлсон розсміявся у відповідь на цей сумнівний дотеп співрозмовника, а далі глядачам залишилося лише здогадуватися, чому ведучий дозволив російському президентові впродовж двох годин вільно висловлюватись, майже не чуючи з боку Карлсона ні зауважень, ні запитань.

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54-річний американець, якого в юності вигнали зі швейцарської школи-інтернату і який так і не закінчив коледж у Коннектикуті, принаймні отримав від колишнього співробітника КДБ безкоштовну 30-хвилинну лекцію про історію Росії, Польщі та України за період, що охоплює кілька століть від варязького правління Києвом у 900-х роках до монгольської навали на Східну Європу в ХІV столітті, а потім ще невеличку лекцію про зовнішню політику Радянського Союзу.

Впродовж приблизно 100 хвилин Карлсон тихо кивав головою у відповідь на нескінченний та майже безперервний спіч Путіна на теми, які той сам обирав, але ведучому все ж таки вдалося поставити президентові РФ одне незручне запитання про журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого утримують у Росії за звинуваченням в шпигунстві.

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Путін відповів, що хоча він впевнений, що Гершкович справді є шпигуном, він вважає, що Росії вдасться досягти певних домовленостей щодо цього журналіста зі Сполученими Штатами, проте не пояснив, яких саме.

«Конкретні умови обговорюються каналами спецслужб», – сказав Путін.