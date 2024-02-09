Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - сказано в указі.

Іншим указом звання "Герой України" Зеленський присвоїв і начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

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Обидва укази датовані 8 лютого 2024 року.

Пізніше у мережі оприлюднили відео моменту нагородження генералів.

Протягом останніх кількох місяців в українському інформаційному просторі регулярно виникали чутки про конфлікт між Залужним і Зеленським і про наміри останнього замінити головнокомандувача ЗСУ.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Протягом перших днів лютого низка ЗМІ написала про те, що генерал-полковник Олександр Сирський услід за Будановим відхилив пропозицію Зеленського обійняти посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Валерія Залужного.

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У четвер, 8 лютого, президент усе ж призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського, звільнивши Залужного.

Міністр оборони Рустем Умєров, повідомляючи про відставку Залужного, наголошував, що війна змінюється і вимагає змін: "Потрібні нові підходи, нові стратегії".