Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення у четвер, 9 лютого.

Він заявив, що на порядку денному перед Україною стоять нові завдання. Втім, головною цінністю були й залишаються життя та здоров'я українських воїнів.

Сирський виокремив кілька завдань, що стоять сьогодні перед Україною, зокрема:

чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;

найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;

знати всі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;

життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії;

запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду.

“Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху”, - написав у Telegram Головнокомандувач ЗСУ.

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“Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні”, - додав він.

8 лютого Указом Президента Володимира Зеленського 58-річний уродженець Росії генерал-полковник Олександр Сирський був призначений новим головнокомандувачем ЗСУ - замість звільненого 50-річного Валерія Залужного.

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До підвищення Олександр Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Детальніше про нового головнокомандувача Сирського Kyiv Post писав тут.