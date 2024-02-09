Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення у четвер, 9 лютого.
Він заявив, що на порядку денному перед Україною стоять нові завдання. Втім, головною цінністю були й залишаються життя та здоров'я українських воїнів.
Сирський виокремив кілька завдань, що стоять сьогодні перед Україною, зокрема:
- чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;
- найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;
- знати всі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;
- життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії;
- запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду.
“Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху”, - написав у Telegram Головнокомандувач ЗСУ.
“Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні”, - додав він.
8 лютого Указом Президента Володимира Зеленського 58-річний уродженець Росії генерал-полковник Олександр Сирський був призначений новим головнокомандувачем ЗСУ - замість звільненого 50-річного Валерія Залужного.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
До підвищення Олександр Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.
Детальніше про нового головнокомандувача Сирського Kyiv Post писав тут.
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