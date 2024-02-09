Про це партизани повідомили у Telegram , оприлюднивши відповідні світлини.

"Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, територія велика і добре охороняється: по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими.

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"АТЕШ" припускає, що тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на російських військових суднах.

Партизани також надали координати об'єкта: 45.321388, 33.660943.

"Ми переконалися, що противник розосереджує скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини", - йдеться у повідомленні.

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Партизанський рух зауважив, що всю інформацію передано Силам оборони України.

"Працюємо над визволенням наших людей та території від окупації", - додали партизани.

Раніше партизани провели комплексну розвідку аеродрому Саки в окупованому Росією Криму та встановили точну кількість літаків на ньому. На момент розвідки агенти АТЕШ зафіксували приблизно 10 винищувачів Су-30.

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Також партизани встановили місця розміщення засобів ППО та радіолокаційних станцій типу "Каста-2Е2", "що свідчить про високий рівень захисту".

Джерело Kyiv Post у партизанському русі наголошувало, що операції такого плану дуже небезпечні.