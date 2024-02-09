Український уряд на засіданні 9 лютого ухвалив методологію використання мов національних меншин у місцях їхнього компактного проживання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Відповідно до профільного закону "Про національні меншини" ухвалюємо методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно і компактно проживають. Йдеться про використання мов нацменшин у наданні публічних і соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах", - розповів очільник українського уряду.

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За словами Шмигаля, таким рішенням Київ забезпечує право нацменшини на розвиток своєї мови, але водночас зберігає всі переваги української мови як державної.

"Впроваджуємо європейські стандарти, стаємо ближчими до ЄС і розраховуємо на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів про вступ до Євросоюзу", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, права нацменшин стали головною темою перемовин в Ужгороді з угорською стороною. За підсумками зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "якби Україна виконала умови Угорщини, це ...дозволило би провести зустріч на найвищому рівні", маючи на увазі зустріч президента Зеленського та прем'ра Орбана, яку запропонував Київ.