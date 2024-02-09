Міністерство у справах ветеранів України отримало тимчасового керівника. Тимчасово виконуючим обов'язки міністра став Олександр Порхун.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича”, - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.



Також він додав, що уряд звільнив Фаріда Каміл огли Сафарова з посади заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Раніше ми писали про те, що Верховна Рада звільнила міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За понад три роки на посаді вона представила профільному комітету єдиний звіт, за підсумками якого роботу міністерства визнали незадовільною.