Міністерство у справах ветеранів України отримало тимчасового керівника. Тимчасово виконуючим обов'язки міністра став Олександр Порхун. 

“Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича”, - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.

Також він додав, що уряд звільнив Фаріда Каміл огли Сафарова з посади заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада звільнила міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За понад три роки на посаді вона представила профільному комітету єдиний звіт, за підсумками якого роботу міністерства визнали незадовільною.

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