У Європейському Союзі запевнили, що продовжуватимуть підтримку України незалежно від того, хто очолює ЗСУ.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву представниці Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіли Массралі.

"Заміна Головнокомандувача - це внутрішнє рішення України і, фактично, це прерогатива президента (Володимира Зеленського)", - сказала Набіла Массралі на брифінгу в Брюсселі, коментуючи на прохання журналістів кадрові зміни у військовому керівництві України.

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За її словами, підтримка України з боку ЄС непохитна: "Ми віддані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і надавати все необхідне незалежно від того, хто очолює ЗСУ".

Разом з тим, представниця Зовнішньої дипслужби ЄС утрималася від коментарів щодо того, чи вважають у ЄС заміну головкома ЗСУ Валерія Залужного на Олександра Сирського ознакою нестабільності в Україні.

Нагадаємо, новопризначений головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у першій заяві після призначення назвав завдання для України.

Kyiv Post зібрав інформацію про Олександра Сирського.

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