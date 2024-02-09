Український омбудсмен Дмитро Лубінець взяв на контроль випадок із загибеллю мобілізованого чоловіка в Одеській області у перший день служби, повідомляє пресслужба.

На початку серпня минулого року одеські медіа повідомляли, що загиблий мав проблеми зі здоров’ям, зокрема був "інвалідом з дитинства з епілепсією". Чоловік начебто пройшов медкомісію за дві години і одразу опинився у військовій частині.

«В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації», — зазначив омбудсмен.

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За запитом уповноваженого з прав людини спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті цієї особи.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

А саме, мова йде про:

непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;

невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

«Окрім того, задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП», — заявив він.

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Наразі хід досудових розслідувань перебуває на постійному контролі омбудсмена.

«Дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану», — зазначив Лубінець.

В Одеській області військкомат мобілізував 29-річного чоловіка, який мав проблеми зі здоров’ям. Чоловік начебто пройшов медкомісію за дві години і одразу опинився у військовій частині.

Уночі того ж дня чоловіку стало погано. На ранковому строю в чоловіка стався епілептичний напад, і він знепритомнів. Проте, за даними ЗМІ, лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.