Кабінет міністрів розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на час мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Уряд вніс відповідні зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

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ТЦК цілодобово зможуть організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП).

Також ТЦК зможуть цілодобово вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних, резервістів та транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

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Нагадаємо, парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Детальніше з новелами проєкту можете ознайомитися у матеріалі Kyiv Post.