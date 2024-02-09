Росіяни погрожують жителям тимчасово окупованих Росією територій України за відмову голосувати за Путіна на березневих виборах.



“З 17 лютого члени “виборчих дільниць” почнуть обхід мешканців тимчасово окупованих територій й попереджати про санкції за відмову від голосування на “виборах президента РФ”. Наразі членів “двк” інструктують росіяни. Обхід буде з 17 лютого по 7 березня по всім населених пунктах ТОТ. При рейді працівників супроводжуватимуть бійці “росгвардії” нібито задля безпеки”, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Активісти зазначають, що росіяни засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць.



“Кожен дотичний до організації “виборів” буде нести відповідальність як їх “колеги” з правого берега Херсонщини та Харківщини”, - акцентує Центр нацспротиву.



Нещодавно стало відомо, що росіяни перетворюють українські дитячі садки на військові бази.



Варто нагадати, що РФ посилює контроль за інформаційним полем на ТОТ. Зокрема, блокують сервіси Google та змушують користуватись російськими аналогами пошукових систем.



Раніше ми писали про те, що росіяни планували обміняти українських колаборантів, які потрапили до їхніх в’язниць, на своїх полонених.

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