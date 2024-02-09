Президент України призначив генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних сил України. Він змінив на цій посаді генерала Валерія Залужного після кількох місяців спекуляцій щодо того, що той має суттєві розбіжності з президентом Володимиром Зеленським щодо стратегії ведення війни, повідомляє Радіо Свобода. Тим часом New York Times заявила, що цей крок був сприйнятий у світі як «політизована перебудова української армії», а The Guardian назвала цей крок ризикованим для Зеленського в розпал війни.

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Зеленський зазначив, що у Сирського «є успішний досвід оборони – він проводив Київську оборонну операцію. Є також успішний наступальний досвід – Харківська визвольна операція». 58-річний уродженець Росії Сирський, який з 2019 року обіймає посаду командувача сухопутними військами Збройних сил України, змінив генерала Валерія Залужного на посаді Головнокомандувача ЗСУ після низки періодичних повідомлень про те, що Зеленський начебто розглядає можливість заміни головнокомандувача. В дописі на своїй сторінці у мережі X (раніше Twitter) Зеленський зазначив, що він вдячний Залужному й цінує «кожну перемогу, яку ми здобули разом». Перед тим, як оголосити про зміну у військовому керівництві країни, Зеленський сказав, що «відверто обговорив» із Залужним проблемні питання в армії, які потребують термінових змін.

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Досвідчений українсько-канадіський оглядач Богдан Хом'як, який мешкає в Києві, так сказав про усунення Залужного: «Мені видається дивним, що президент України зробив усе можливе, аби пошкодити чи не найпотужнішу свою зброю. Зброя ця – моральний дух. На високому моральному дусі тримаються Збройні сили України, і однією з вирішальних засад цього духу був командувач ЗСУ – генерал Залужний. Той, хто його замінив, також добре відомий в Україні, але його рейтинг в армії нижчий, ніж за її межами».

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У звіті спеціального прокурора США Роберта Гура про те, як Джо Байден працював із секретними документами, говориться, що під час інтерв’ю зі слідчими пам’ять президента «виявилась досить обмеженою». Байден «не пам’ятав, коли він був віце-президентом», і забув, коли закінчився його термін – BBC

Центральна виборча комісія Росії відмовила відомому своїми антивоєнними висловлюваннями політику Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом на президентських виборах, що мають відбутися в РФ наступного місяця. Надєждін доволі критично ставиться до повномасштабної війни Володимира Путіна проти України, хоча в Росії наразі чується небагато голосів, незгодних із повномасштабним вторгненням в Україну. Речники російської ЦВК заявили, що понад 15% підписів виборців, які Надєждін додав до своєї заяви, в якій просив зареєструвати його кандидатом, були сфальшованими. Він намагався це оскаржити, але комісія відхилила його скаргу. 60-річний Надєждін, який відмовляється здаватись, заявив у соцмережах, що оскаржить це рішення ЦВК у Верховному суді Росії – BBC

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Польські фермери у п'ятницю знову заблокували дороги на під'їзді до пунктів пропуску на кордоні з Україною, протестуючи проти ввезення в Польшу сільськогосподарської продукції з сусідньої країни, охопленої війною. Планується, що блокування триватиме 30 днів на трьох пунктах пропуску на кордоні. Фермери заявляють, що відкриття ринку Європейського Союзу для української сільськогосппродукції призвело до падіння цін і має ознаки недобросовісної конкуренції. Тим часом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявив, що протести фермерів проти масового українського імпорту є виправданими. Він наголосив, що стосовно окремих українських продуктів, зокрема зернових, необхідно повністю заборонити імпорт.

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Силам оборони України рано вранці в четвер вдалося перехопити 11 із 17 російських безпілотників, націлених на Одесу та інші українські міста. Російська атака завдала значних матеріальних збитків в Одесі, а двоє правоохоронців отримали поранення внаслідок повторного влучання в той час, коли вони обстежували місце попереднього вибуху.

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Meta видалила облікові записи офісу верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї в Instagram і Facebook за публікації на підтримку палестинського угруповання ХАМАС, яке Сполучені Штати та Європейський Союз визнали терористичною організацією. «Ми видалили ці облікові записи через неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і осіб», – сказав Радіо «Свобода» прес-секретар материнської компанії Instagram Meta.

Потік легкої стрілецької зброї італійського виробництва в Росію не припинився навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну, не завадили постачанню зброї навіть західні санкції. Нове розслідування показало, що переважно ця зброя постачається прямо із заводських цехів Beretta SpA.

Хтось може подумати, що в країні, яка розв'язала найбільшу після Другої світової війну в Європі, на виставці зброї буде представлена виключно російська зброя, насамперед автомат Калашникова. Однак відвідувачі «ОрелЕкспо» нещодавно мали змогу помилуватися австрійськими пістолетамии Glock, німецькими гвинтівками Blaser та американськими карабінами Barrett, а також придбати усе це. Разом із фінськими гвинтівками марок Sako і Tikka, які належать відомій італійській збройовій компанії Beretta. Теоретично жодна зброя європейського виробництва, навіть цивільного призначення, не повинна була потрапити до Росії. Втім розслідування Investigate Europe встановило, як у 2021 році пістолети, гвинтівки та боєприпаси на суму майже 22 мільйони євро були доправлені з Італії до Росії. Дослідивши сертифікати відповідності цієї зброї, IrpiMedia та The Insider виявили, що постачання легкої стрілецької зброї італійського виробництва до Росії не припинилося навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Повністю статтю IrpiMedia читайте тут.

Іспанський сорт рису, який традиційно використовується для приготування паельї, опинивсяся під загрозою зникнення через розповсюдження шкідливого грибка після того, як Європейський Союз вніс до переліку заборонених засобів пестицид, на який, за словами фермерів, вони завжди покладалися при вирощуванні рису. Це стало черговим випадком, коли суворі екологічні правила ЄС викликають обурення у сільгоспвиробників. Три виробники рису в регіоні Валенсія заявили, що їхній врожай арроз-бомби, або рису-бомби (сорту, який вирощують майже виключно в Іспанії), у 2023 році був вдвічі меншим за 10-річний середній показник через грибок Pyricularia, який спричиняє хворобу рисових колосків. Рис бомба, «дуже ймовірно, зникне», сказав Мігель Мінге – фермер, який вирощує рис у природному парку Альбуфера у Валенсії. «Ми втратили свій урожай через ці правила». Тим часом великі експортери рису, такі як Бразилія, Індія та Камбоджа, широко використовують цей пестицид для захисту рисових посівів – Nasdaq.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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