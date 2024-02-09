Компанія Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у Facebook та Instagram, повідомляє CNN.



«Ми видалили ці облікові записи через неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і осіб», — зазначив представник Meta.

Політика компанії не дозволяє мати акаунт організаціям або окремим особам, які проголошують насильницьку місію або залучені до насильства. Це охоплює тих, хто прославляє, підтримує або представляє терористичні організації, визначені урядом США.



Meta не назвала конкретної причини, чому акаунт іранського лідера підпав під дію цієї політики. Акаунт Хаменеї в Instagram мав понад 5 мільйонів підписників.У 2021 році Державний департамент США заявив, що угруповання ХАМАС отримує від Ірану фінансування та зброю.



Крім того, зазначається, що Іран озброює і тренує хуситів у Ємені, які минулого місяця були повторно визнані президентом Байденом як іноземна терористична організація.



Варто нагадати, що США завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії та Іраку.

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Раніше ми писали то, що США запровадили санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети й "шахеди".