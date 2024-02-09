У місті Халдвані на півночі Індії після знесення мечеті виникли сутички, внаслідок яких щонайменше чотири людини загинули та 150 поранені, повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.



Зазначається, що за наказом місцевої влади знесли мечеть та медресе (релігійну школу), що прилягає до неї. Однак місцеві мусульмани вважають, що акція була спрямована проти них.



Окружний суд заявив, що будівлі були незаконно побудовані на державній землі та не були зареєстровані як релігійні споруди. Вони додали, що влада заздалегідь попередила адміністрацію мечеті про її знесення.



Водночас місцеві жителі стверджують, що мечеть була знесена до того, як суд ухвалив остаточне рішення. Акція протесту у четвер розпочалася мирно, але потім тисячі протестувальників намагалися завадити чиновникам і поліції, які прибули для знесення споруд, що призвело до сутичок. Місцеві публікують відео з місця подій.

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