Мережа оптик «Люксоптика» пропонує учасникам бойових дій безплатно перевірити зір.

Якщо офтальмолог призначить військовому окуляри чи контактні лінзи, їх також нададуть безплатно.

Перевірити зір чи отримати окуляри можна в більшості магазинів мережі. Послуга доступна протягом всього 2024 року.

Для зручності можна попередньо записатися на консультацію. Для цього потрібно зателефонувати до найближчого магазину «Люксоптика» у робочий час за номерами, вказаними на офіційному сайті.

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«Будь-яких слів вдячності від нас до українських військових замало. Тому долучаємося до підтримки і словом, і ділом, - сказав військових директор з маркетингу мережі «Люксоптика» Михайло Іванцов.

У магазинах мережі можна оновити рецепт на окуляри, полагодити свої окуляри або замовити нові, а також підібрати контактні лінзи та засоби догляду за ними.

«В повсякденному житті хороший зір вкрай важливий, а в умовах ведення бойових дій, навантажень та стресу його значення примножується», - зауважив Михайло Іванцов.

Благодійну ініціативу підтримав заслужений лікар України та завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця Сергій Риков.

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«Якісна оптична корекція для військових надзвичайно важлива, оскільки гострота зору фактично може врятувати життя військовому. Тому я дуже тішуся і підтримую такі соціальні ініціативи з боку українського бізнесу», - сказав він.

Допомога надається безпосереднім учасникам бойових дій, що проходять службу у підрозділах Міністерства оборони, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, які мають відповідну відмітку у військовому квитку від 24.02.2022 року або належать до штату військової частини.

Для отримання послуг необхідно показати посвідчення учасника бойових дій.

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Компанія планує надати допомогу військовим на суму 120 тисяч євро.

«Це 36 000 окулярів, 100 000 контактних лінз та 15 000 послуг з діагностики та виготовлення окулярів», - повідомили в мережі.