«Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», - сказав глава держави.

Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За словами президента, головком Олександр Сирський вже визначив кандидатури заступників.

Також обрали заступників начальника Генерального штабу.

«Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», - так Зеленський охарактеризував претендентів на нові посади.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що керівництво країни чекає від новопризначеного головнокомандувача ЗСУ аудиту військовослужбовців. Мовляв, з мільйона мобілізованих воюють лише до 300 тисяч осіб.

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«Президент сказав іншу річ, наприклад, говорячи про оновлення керівництва Збройних сил, він говорить: У нас практично мільйон мобілізованих. А по лінії фронту ті, хто був безпосередньо на війні, це 200-300 тисяч. Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є», - пояснив Подоляк.

На Банковій зазначили, що мобілізація має бути постійною. А новий головнокомандувач має зʼясувати де і як ці люди служили, та яка їхня роль надалі.

Цього тижня президент призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного.

Олександр Сирський назвав завдання на новій посаді. Йдеться зокрема про планування дій, логістику, використання технологій та навчання військових.

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У ЄС назвали заміну головнокомандувача ЗСУ внутрішньою справою України.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Олександр Сирський провели першу нараду та обговорили план дій на 2024 рік.