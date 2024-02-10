Російські війська вбили трьох людей на Сумщині. Ще четверо - постраждали.

Сталося це напередодні. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Сумського району.

Загалом армія РФ скинула 7 КАБів на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

«Війська РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, із території російської федерації здійснили авіаційний удар зі скиданням семи керованих авіаційних бомб на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади», - повідомили в поліції.