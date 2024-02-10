Російські війська вбили трьох людей на Сумщині. Ще четверо - постраждали.
Сталося це напередодні. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Сумського району.
Загалом армія РФ скинула 7 КАБів на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.
«Війська РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, із території російської федерації здійснили авіаційний удар зі скиданням семи керованих авіаційних бомб на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади», - повідомили в поліції.
На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.
З-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей.
«Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту вдалось врятувати з-під завалів 4 громадян, яких одразу передали медикам. На жаль троє цивільних загинули», - зазначили в ДСНС.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Аварійно-пошукові роботи на місці удару завершені.
Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки та майстерня однієї з агрофірм.
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