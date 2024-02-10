У ніч на суботу російські дрони-камікадзе вдарили по АЗС у Немишлянському районі Харкова. Загинуло семеро людей. Серед них троє дітей. Найменшій жертві - пів року. «В одному із приватних будинків виявлено тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих», - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Керівник ОДА Олег Синєгубов уточнив, що серед загиблих - немовля близько 6 місяців, а також діти віком 7 і 4 роки. Advertisement Внаслідок удару по заправці розлилося і спалахнуло пальне. Загорілися приватні будинки. Полум'я охопило 3 700 квадратних метрів. ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі та врятуватии від поширення вогню 25 будинків. 50 людей евакуювали.

Фото: Харківська ОДА.

За попередніми даними, російські військові атакували місто з території Бєлгородської області. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. «Близько 23:00 три БПЛА «шахед» влучили в об'єкт критичної інфраструктури, який розташований у Немишлянському району міста Харкова. Даний об'єкт був зруйнований. Внаслідок чого виникла масштабна пожежа», - сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.