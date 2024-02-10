Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту, що включає допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Документ передбачає виділення близько 95 мільярдів доларів на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.

Ініціативу підтримали 64 законодавці. Проти було 19 сенаторів. 17 не голосували.

За процедурою, для ухвалення рішення потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Тепер американські законодавці можуть вносити поправки до законопроєкту та дискутувати навколо цих пропозицій.

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Лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

«Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроєкт», - наголосив Шумер.

Він додав, що демократи готові розглядати «слушні й виправдані поправки» та зауважив, що робота Сенату триватиме, допоки не буде зроблено все.

Очікується, що сенатори працюватимуть над законопроєктом протягом вихідних.

Напередодні до Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США.

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З представниками американського Конгресу зустрівся президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається отримання додаткових систем ППО.

Також важливим є розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та формування правової рамки для використання заморожених російських активів для відбудови України.