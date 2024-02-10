Уряд звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, причина відставки Павлюка - перехід на іншу роботу.

Про яку саме посаду йдеться - не уточнюється.

ЗМІ пишуть, що Олександр Павлюк стане командувачем Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.

Однак, офіційної інформації про можливе призначення наразі немає.