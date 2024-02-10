Уряд звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

За його словами, причина відставки Павлюка - перехід на іншу роботу. 

Про яку саме посаду йдеться - не уточнюється. 

ЗМІ пишуть, що Олександр Павлюк стане командувачем Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського. 

Однак, офіційної інформації про можливе призначення наразі немає. 

Advertisement

Напередодні президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу. Ним став Анатолій Баргилевич. 

Кадрові ротації у військовому керівництві розпочалися цього тижня. 

Новим головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного став Олександр Сирський. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
1 день тому
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Столтенберг попередив, що протистояння з РФ може тривати десятиліттями
Далі » Польські фермери розблокували пункт «Шегині-Медика»