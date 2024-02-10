Уряд звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, причина відставки Павлюка - перехід на іншу роботу.
Про яку саме посаду йдеться - не уточнюється.
ЗМІ пишуть, що Олександр Павлюк стане командувачем Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.
Однак, офіційної інформації про можливе призначення наразі немає.
Напередодні президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу. Ним став Анатолій Баргилевич.
Кадрові ротації у військовому керівництві розпочалися цього тижня.
Новим головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного став Олександр Сирський.
Коментарі (0)