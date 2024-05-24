Щороку останні весняні вихідні є визначними днями для столиці України, адже Київ святкує свій "день народження". Цьогоріч День Києва припадає на 25-26 травня.

День Києва — історія свята і заснування міста

"Повість временних літ" стверджує, що дуже давно місто Київ заснували полянські князі Кий, Щек, Хорів і їхня сестра Либідь. На жаль, у джерелі не вказана дата заснування міста, але найдавніші археологічні пам’ятки свідчать про заснування Києва приблизно в VI столітті н.е. А починалася майбутня столиця всього лише з невеличкого поселення на пагорбі, який зараз має назву Старокиївська гора.

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Тож нашому рідному величному місту Києву вже точно більше 15 століть. Офіційно вважається, що місту виповнилося 1542 роки. До речі, Київ не завжди був столицею України - в різні часи її переносили до Харкова, Львова, Станіслава та Тернополя.

Вперше День Києва святкували у травні 1982 року - тоді відзначали рівно 1500 років від заснування міста. Втім, історики стверджують, що ця дата досить приблизна, і що вік Києва більший на кілька століть. Вважається, що таке пишне святкування у 1982 році було спробою радянської влади відвернути увагу людей від 50-річчя Голодомору 1932-33 років.

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До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році жодне святкування Дня Києва не проходило без щорічної спортивно-благодійної акції "Пробіг під каштанами", традиційних міжнародних змагань з велоспорту, фестивалю повітряних зміїв та інших масштабних заходів. В останні травневі вихідні в Києві відбувалося багато інших святкових подій.

Але навіть у нинішній непростий час у столиці все одно будуть проводитися тематичні заходи. Звичайно ж вони не будуть такими масштабними і будуть деякі обмеження задля безпеки громадян, але не відзначати День народження Києва жителі столиці просто не можуть.

День Києва: основні символи свята

На цій фотографії зображена скульптура Архангела Михаїла (зліва), який є символом міста, перед монументом Незалежності (справа) на Майдані Незалежності в Києві 18 вересня 2023 року. (Фото Женя САВІЛОВ / AFP)

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Герб Києва . Герб міста Київ пережив чимало змін за історію свого існування. Нинішній офіційний варіант був затверджений 1995 року. При цьому перші згадки про герб міста датуються приблизно 500 роком н.е. Зараз там зображений Архангел Михаїл, що тримає щит із зображенням святого Юрія.

. Герб міста Київ пережив чимало змін за історію свого існування. Нинішній офіційний варіант був затверджений 1995 року. При цьому перші згадки про герб міста датуються приблизно 500 роком н.е. Зараз там зображений Архангел Михаїл, що тримає щит із зображенням святого Юрія. Синьо-жовтий прапор . Уособлення свободи та незалежності, наш національний прапор, також є значущим символом Дня Києва. Прапор міста виконаний у тих самих відтінках, що й державний, а в центрі містить зображення Архангела Михаїла з герба міста.

. Уособлення свободи та незалежності, наш національний прапор, також є значущим символом Дня Києва. Прапор міста виконаний у тих самих відтінках, що й державний, а в центрі містить зображення Архангела Михаїла з герба міста. Гімн Києва. У 1962 році український поет Дмитро Луценко та композитор Ігор Шамо написали на замовлення міста пісню до його дня народження. Рядки "Як тебе не любити, Києве мій!" стали популярними вже після першого виконання та дуже полюбилися киянам. Дуже довго ця пісня була неофіційним гімном міста, аж до набуття свого офіційного статусу в 2014 році.

У 1962 році український поет Дмитро Луценко та композитор Ігор Шамо написали на замовлення міста пісню до його дня народження. Рядки "Як тебе не любити, Києве мій!" стали популярними вже після першого виконання та дуже полюбилися киянам. Дуже довго ця пісня була неофіційним гімном міста, аж до набуття свого офіційного статусу в 2014 році. Каштани . Напевно, немає іншого символу міста, який би був таким впізнаваним, як квітучі каштанові алеї. Цвітіння каштанів - це не просто символ весни й відродження, це знак добробуту, родючості та довголіття. Квітучі каштани асоціюються із затишком та безперечно створюють особливу атмосферу в Києві.

. Напевно, немає іншого символу міста, який би був таким впізнаваним, як квітучі каштанові алеї. Цвітіння каштанів - це не просто символ весни й відродження, це знак добробуту, родючості та довголіття. Квітучі каштани асоціюються із затишком та безперечно створюють особливу атмосферу в Києві. Золоті ворота. Історична арка, яка збереглася з давніх часів, є однією з найбільш впізнаваних пам'яток архітектури Києва. Золоті ворота - це не лише символ давньої історії міста, а й його визначного статусу як культурного і політичного центру. Це знак нашої давньоруської спадщини та зв'язок із Київською Руссю.

Святкування дня міста Києва 2024

Цьогоріч наприкінці травня пройде низка культурних заходів, присвячених Дню Києва. Так, на території ВДНГ будуть виступати музичний гурт KOLABA та Паво Зібров, а також транслюватимуть сети відомих київських діджеїв. Програма заходу також включає розіграші призів для відвідувачів, благодійні аукціони, різноманітні спортивні ігри (фрісбі, бампербол, бадмінтон) та фудкорти з вуличною їжею.

Традиційні кінопокази в кінотеатрі Жовтень включатимуть п'ять секцій Київкінофесту: сучасне кіно, ретроспективні покази, лекторій, виставка картин та міні-ярмарок. В рамках фестивалю відбудеться благодійний продаж кіноплакатів за донати для кінематографістів, які наразі служать у лавах ЗСУ.

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Окрім цього, кияни та гості столиці зможуть відвідати прем'єру вистави Легенди Києва в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ця сімейна вистава рекомендована до перегляду всім, хто цікавиться історією величної столиці. Ціни на квитки стартують від 250 грн.

Програма Дня Києва включає святковий маркет "Всі.Свої", який як завжди пройде на Десятинній, 12. Цього разу буде представлено багато символіки міста, та загалом більшість товарів буде присвячена Києву.

Серед концертної програми рекомендуємо звернути увагу на:

Веселі музики у Мамаєвій Слободі, де будуть представлені українські народні пісні. Квиток коштує близько 200 грн.

Концерт Мій Київ у Палаці Україна, квитки - від 500 до 1200 грн.

Український джаз 60-х на День Києва: МОВА ft. Дубовик та Черкашин у Music Pub Pepper’s Club. Вартість квитків від 390 грн.

Хард-рок перформанс "Бий орків, зберігай спокій", о 17:30 у Жовтневому палаці. Квитки — від 250 грн.

Концерт до Дня Києва від рок-гурту "Артіш", о 19:00 у Докер-пабі. Вхід — від 175 грн.

Інтерактивна дитяча шоу-програма "Фокуси, магія, кролик" в Київському культурному кластері Краків. Квитки від 245 грн.

Традиційний благодійний пробіг "Під каштанами" заради безпеки учасників відбудеться на кількох локаціях, час старту також буде різним. Детальніше можна дізнатися на офіційному сайті, де поступово розміщуватиметься інформація про захід.

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Цікаві факти про Київ

Жінка гуляє зі смартфоном у центрі Києва, 10 травня 2024 року. (Фото Анатолія СТЕПАНОВА / AFP)