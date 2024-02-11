Цієї ночі росіяни знову атакували Україну «шахедами».

Запустили 45 дронів з тимчасово окупованого Криму - Балаклави та мису Чауда. 

Сили ППО збили 40 ударних безпілотників. 

«В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів»  противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», - відзвітували в Повітряних силах. 

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На Київщині всі «шахеди» збили на підступах до столиці. 

«На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години», - повідомили в КМВА.

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У зоні відповідальності Сил оборони півдня українська ППО працювала 5,5 години. Збили 26 дронів - на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині.

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Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Ворог цілився по прибережній інфраструктурі та агропромисловим об'єктам. Про це повідомили в Силах оборони півдня.

У Миколаєві внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, що розташовані поруч, транспорт місцевих мешканців та газогін. 

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У місті поранена одна людина. 

Два ворожі безпілотники збили у Дніпровському районі

Через падіння уламків виникла пожежа. Її оперативно загасили. 

Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані й лікуватиметься вдома. 

Крім того, ворог знову атакував регіон з важкої артилерії. Є пошкоджені будинки та газопровід. 

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