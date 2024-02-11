Цієї ночі росіяни знову атакували Україну «шахедами».
Запустили 45 дронів з тимчасово окупованого Криму - Балаклави та мису Чауда.
Сили ППО збили 40 ударних безпілотників.
«В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», - відзвітували в Повітряних силах.
На Київщині всі «шахеди» збили на підступах до столиці.
«На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години», - повідомили в КМВА.
У зоні відповідальності Сил оборони півдня українська ППО працювала 5,5 години. Збили 26 дронів - на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Ворог цілився по прибережній інфраструктурі та агропромисловим об'єктам. Про це повідомили в Силах оборони півдня.
У Миколаєві внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, що розташовані поруч, транспорт місцевих мешканців та газогін.
У місті поранена одна людина.
Два ворожі безпілотники збили у Дніпровському районі.
Через падіння уламків виникла пожежа. Її оперативно загасили.
Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані й лікуватиметься вдома.
Крім того, ворог знову атакував регіон з важкої артилерії. Є пошкоджені будинки та газопровід.
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