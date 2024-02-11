Цієї ночі росіяни знову атакували Україну «шахедами». Запустили 45 дронів з тимчасово окупованого Криму - Балаклави та мису Чауда. Сили ППО збили 40 ударних безпілотників. «В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», - відзвітували в Повітряних силах. Advertisement

На Київщині всі «шахеди» збили на підступах до столиці. «На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години», - повідомили в КМВА.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня українська ППО працювала 5,5 години. Збили 26 дронів - на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. Ворог цілився по прибережній інфраструктурі та агропромисловим об'єктам. Про це повідомили в Силах оборони півдня. У Миколаєві внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, що розташовані поруч, транспорт місцевих мешканців та газогін. Advertisement У місті поранена одна людина.