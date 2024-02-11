Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «заохочуватиме» Росію атакувати будь-кого з союзників по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Мовляв, несправедливо зобов'язувати США захищати всіх членів Альянсу.

Про це він сказав під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні.

Кандидат в президенти США знову поскаржився, що інші держави НАТО надто мало витрачають на оборону.

Трамп переказав розмову, яка нібито відбулася між ним на іншим лідером на зустрічі в НАТО.

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«Один із президентів великої країни встав і сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і нас атакує Росія, ви нас захистите? Я сказав: Ви не заплатили, ви порушники?», - цитує Трампа AFP.

«Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні сплатити свої рахунки», - повторив Трамп свою відповідь.

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У Білому домі назвали такі заяви Дональда Трампа «жахливими та безглуздими».

«Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безглуздим», - заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.