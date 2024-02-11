Зокрема, за даними ГУР, термінали встановили у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади поблизу Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру», - прокоментував Юсов.

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі для Liga.net.

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що росіяни використовують Starlink на передовій. Такі випадки стають системними.

Раніше у соцмережах та ЗМІ з'явилася інформація, що російські військові почали користуватися системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих територіях.

У самій Росії термінали не працюють. Але функціонують на захоплених територіях України.

Зазначалося, що Росія нібито закуповує «старлінки» через треті країни. Зокрема, через Дубай.

SpaceX, яка забезпечує роботу супутникового інтернету, заперечила співпрацю з РФ чи її військовими. Також у компанії заявили, що Starlink не можна купити в Дубаї. Адже SpaceX не доставляє туди свою продукцію.

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У компанії обіцяють відключати термінали, якщо підтвердиться, що ними користуються підсанкційні чи неавторизовані сторони.