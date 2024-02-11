Росія хоче за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку, а також території, які окупанти втратили минулого літа. 

Про це сказав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

За його словами, на Таврійському напрямку російські війська дедалі частіше долучають до штурмових піхотних груп бронегрупи. 

Командувач запевнив, що ситуація на цій ділянці фронту напружена, але контрольована. 

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Протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. 

Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку. 

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області», - йдеться у зведенні Генштабу. 

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника біля Георгіївки та Новомихайлівки. Там відбили 35 атак росіян. 

Також армія РФ штурмує на Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках. 

«На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області», - звітують у штабі. 

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На Херсонщині російські війська не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. 

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