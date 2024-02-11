Родичі мобілізованих росіян продовжують протестувати у різних регіонах РФ, попри спроби Кремля придушити подібні акції.
Москва намагається заблокувати будь-яке можливе розгортання ширшого громадського руху по всій країні перед виборами президента у березні.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.
Зазначається, що 10 лютого учасники російського громадського руху «Шлях додому» покладали квіти та збиралися біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Вони закликали демобілізувати своїх рідних.
Члени руху також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти РФ Владислава Даванкова у Москві та передали його команді листи із закликом до демобілізації.
В ISW нагадали, що нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі неподалік.
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«ISW продовжує вважати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух «Шлях додому» підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії у березні 2024 року», - вважають аналітики.
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