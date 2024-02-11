Новим командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського став Олександр Павлюк.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

«Призначити генерал-лейтенанта ПАВЛЮКА Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», - йдеться в Указі.

До цього Павлюк був першим заступником міністра оборони. Його звільнили напередодні.

Олександр Павлюк. Фото: АрміяInform.

Крім того, глава держави звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. На його місце призначили Юрія Содоля.

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Юрій Содоль. Фото: АрміяInform.

Керувати Десантно-штурмовими військами буде Ігор Скибюк. Він замінив на цій посаді Максима Миргородського.

Ігор Скибюк під час отримання нагороди 14 жовтня 2022 року.

Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ буде Ігор Плахута.

Більше по темі Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Герой України (відео) Згідно з текстом указів, звання присвоєні "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Напередодні Володимир Зеленський представив нових заступників головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.