Україна продовжує готувати свою інфраструктуру до прибуття винищувачів F-16.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, Україна мала досвід обслуговування таких літаків. У 2012 році вони вже злітали з території нашої держави.

«Для того, щоб здійснювати зліт-посадку, управління ними, системи зв'язку та інше. Безумовно логістика, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території нашої держави», - сказав Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Advertisement

Однак, в умовах війни підготовка інфраструктури є складнішою.

Потрібно облаштувати як самі злітно-посадкові смуги, так і сховища, аби ворог не міг вражати винищувачі.

«Безумовно, F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами», - зауважив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил прокоментував нещодавно оприлюднене фото F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Каже - це змусило росіян понервувати.

Advertisement

Пілот ПС ЗСУ Фантом. Фото публікується у вигляді, наданому пілотом Фантом. «Голос Америки»

«Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються», - сказав Ігнат.

Він зауважив, що літаки F-16, які передадуть Україні, дійсно матимуть українське маркування. Адже це буде українська зброя.

На уточнення ведучого, чи дійсно літак на фото розфарбований і розмічений за українськими стандартами, Юрій Ігнат відповів: «Я ж кажу, я хотів би залишити це на розсуд російських пабліків».

Advertisement

Цього тижня у «Голос Америки» вийшло інтерв'ю з льотчиком ЗСУ Фантомом. Журналісти проілюстрували матеріал фото з винищувачем F-16.