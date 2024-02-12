На майбутній конференції у Токіо, що пройде 19 лютого, очікується, що уряди двох країни домовляться про участь Японії у післявоєнній відбудові України та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на проінформовані джерела.

На конференції, зокрема, будуть присутні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Федерації бізнесу Японії (Keidanren) Масакадзу Токура.

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За інформацією джерел, допомога Японії в розмірі 15,8 мільярда єн буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів.

Крім того, Японія виділить кошти на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та вдосконалення промисловості, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи.

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Водночас меморандуми про співпрацю Японії та України, які будуть підписані на конференції, стосуватимуться медичного обслуговування, кібербезпеки та проєктів вітрових електростанцій.

Також очікується, що на зустрічі буде підписана угода про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.