На повідомлення ЗМІ про використання російською армією Starlink Ілон Маск відреагував у соцмережі Twitter(X).

Він зазначив, що в низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink.

Однак, за його словами, така інформація — «категорична неправда».

«Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано в Росію», — додав він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на своїх позиціях розміщують Starlink.

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До цього ЗМІ повідомляли, що російські військові все частіше використовують термінали Starlink на своїх позиціях, передає KyivPost.