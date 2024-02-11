Президент Франції Емманюель Макрон не приїде в Україну 13-14 лютого, як планувалося раніше.

Єлисейський палац відклав візит через питання безпеки.

Про це пише видання Challenges.

ЗМІ посилається на учасників поїздки, яким повідомили про зміну планів.

Зазначається, що таке рішення викликає багато запитань як у французьких держслужбовців, так і в українських дипломатів.

Видання пише, що французько-українська ділова рада Medef International, яка одночасно організувала «виняткову місію» до Києва, також скасувала поїздку.

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За інформацією Challenges, Макрон спочатку мав відвідати Одесу, а потім поїхати до Києва.

За даними ЗМІ, президент Франції мав оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро для цивільних проєктів, які реалізують французькі малі та середні підприємства.

Коли Макрон може приїхати в Україну - не повідомляється.

Напередодні президенти України та Франції мали телефонну розмову.

Володимир Зелеський заявив, що Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снаряди до них.