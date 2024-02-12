Про це повідомив заступник голови фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, співголова громадської організації «ВПО України» Максим Ткаченко в інтерв'ю з агенцією Укрінформ.

«Ми плануємо розробити Стратегію забезпечення житлом ВПО та створення фондів тимчасового житла для ВПО, а також долучитися до проведення системного аудиту та інвентаризувати всі потенційно придатні для проживання приміщення в Україні, залучати до цього наших міжнародних партнерів», — розповів Ткаченко.

Advertisement

Він пояснив, що як результат інвентаризації цих об'єктів буде створена мапа придатних до заселення та проживання об'єктів.

Нардеп зазначив, що наразі немає громад, «де б не було багато переселенців», адже всюди - від маленької громади чи села до великого міста чи обласного центру - живе значна кількість внутрішньо переміщених осіб. Тож саме тому потрібно інвентаризувати об'єкти, в яких можуть жити переселенці, по всій Україні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Першочергове завдання політиків, очільників урядових структур та державних компаній – провести інвентаризацію будівель, приміщень в усіх регіонах України, які підпадають під сферу їхньої відповідальності, і створити своєрідну мапу таких об'єктів», — зауважив Ткаченко.

Advertisement

«Одразу після завершення цього етапу займемося поселенням внутрішньо переміщених осіб у їхнє нове тимчасове житло, а також будемо ремонтувати та добудовувати інші групи об’єктів», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна змушена зменшити видатки на виплати ВПО через нестачу коштів у державному бюджеті.