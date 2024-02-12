Після атаки українські офіційні особи заявили, що рано вранці в неділю сили оборони збили 40 з 45 іранських безпілотників "Шахед", спрямованих на Україну.

Ще двоє дорослих цивільних загинули під час пожежі в тому ж районі.

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Начальник слідчого управління Національної поліції процитував слова місцевого жителя, який побачив "справжнє пекло": "Спочатку потекло пальне, потім все загорілося", — написав він у Facebook. За його словами, родина з п'яти осіб – подружжя і троє їхніх дітей у віці 7 і 4 роки і 9 місяців – опинилася в пастці у власному будинку і згоріла заживо.

Безпілотники влучили в нафтобазу в другому за величиною місті України, спричинивши пекельну пожежу, яка охопила близько 15 житлових будинків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місто летіло щонайменше 10 безпілотників, 8 з яких, за його словами, були збиті.

Суботня атака російських безпілотників на Харків спричинила пожежу, в якій загинуло семеро цивільних, у тому числі троє дітей.

Російські безпілотники вбили сімох людей під час масштабної пожежі на нафтобазі в Харкові

Генсек НАТО в інтерв'ю закликав країни-члени Альянсу "нарощувати виробництво озброєння"

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті в неділю заявив, що Європа повинна нарощувати виробництво озброєнь і перейти від "повільних темпів мирного часу до високих темпів виробництва озброєнь", щоб запобігти "потенційно десятиліттям конфронтації" з Москвою, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

Ця заява пролунала напередодні саміту міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, приуроченого до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag: "Ми повинні швидше відновити і розширити нашу промислову базу, збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси".

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AFP також повідомила, що начальник штабу німецької армії генерал Карстен Бройер заявив, що його країна повинна бути "готовою до війни" через п'ять років.

У п'ятницю президент США Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і поскаржився, що нездатність Вашингтона домовитися про додаткову допомогу Києву "близька до злочинної недбалості".

Франція відкладає оголошення про допомогу Києву з міркувань безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон відклав запланований на 13-14 лютого візит в Україну, під час якого він мав підписати двосторонню безпекову угоду з Україною та оголосити про постачання Києву нової партії ракетних комплексів SCALP французького виробництва.

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Нової дати візиту не було запропоновано. Державна інформагенція "Укрінформ" повідомила, що французький візит був відкладений "з міркувань безпеки". Укрінформ також повідомляє, що заплановане на той самий час засідання французько-української ділової ради "Медеф Інтернешнл" також було відкладено, і зазначає, що "Макрон також мав відвідати Одесу і оголосити про створення фонду в розмірі 200 мільйонів євро, з якого будуть виплачуватися пожертви на цивільні проєкти".

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

Протягом вихідних російські війська продовжували здійснювати підтверджені просування навколо Авдіївки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні дані показують нові позиції московських військ як на півдні Авдіївки, так і в північній частині цього критично важливого міста, яке все ще утримують Збройні сили України (ЗСУ).

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Російські війська просунулися вздовж вулиць Чернишевського, Спортивної та Соборної в південній частині міста, а одне з пов'язаних із Кремлем джерело стверджує, що вони просунулися з району зруйнованого ресторану "Царська охота" на південно-східних околицях.

Російські військові блогери, на яких посилається ISW, також стверджують, що російські війська просунулися на півночі Авдіївки вздовж вулиць Сапронова і Лесі Українки в напрямку вулиці Грушевського, а також на північному сході Авдіївки біля кар'єру, але аналітики ISW зазначили, що не знайшли візуальних підтверджень цим заявам.

Водночас підтверджено, що бойові дії тривають на північний захід від Авдіївки поблизу селищ Керамік, Новобахмутівка, Степове та Очеретине, а також біля коксохімічного заводу.

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Російська авіація скористалася несподіваним "вікном" у протиповітряній обороні

ISW також зазначає, що ймовірна нестача зенітних боєприпасів дозволила московським винищувачам і бомбардувальникам збільшити частоту нальотів на Авдіївку.

Інтернет-джерела повідомляють, що цього року російська авіація посилила підтримку наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. "Це свідчить про те, що обмежені запаси українських зенітно-ракетних комплексів можуть надавати російській авіації більше можливостей для атак", — пишуть аналітики ISW.

"Критична нестача в Україні зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати літаки, особливо пілотовані, які, як правило, несуть важче бойове навантаження, ближче до нинішньої лінії фронту в Україні та поза її межами... а посилення широкомасштабних операцій російської авіації становитиме значну загрозу для України".

Сенат США усунув ще одну перешкоду на шляху до надання допомоги Україні

У неділю Сенат США наблизився до ухвалення пакету зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів, проголосувавши переважно двопартійно (67 голосів "за", 27 "проти"), що відкрило двері для остаточного голосування за цей пакет фінансування України, Ізраїлю та Тайваню.

Судячи з усього, законопроєкт, який передбачає виділення Києву близько 60 мільярдів доларів, пройде верхню палату, але за нього ще має проголосувати Палата представників.

Недільне засідання було надзвичайним: керівництво попросило сенаторів прибути на Капітолійський пагорб під час сакральної та політично важливої події — Суперкубку з американського футболу.