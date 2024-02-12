Навчання для росіян проводять «Ліванська поліція Хезболли» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому «Шайрат», повідомляє пресслужба ГУР МО.

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

За інформацією української розвідки, очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

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«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», — додає пресслужба ГУР.

До цього, ГУР МО повідомило, що Росія вербує найманців у Сирії, видаючи сирійцям російські паспорти за прискореною процедурою впродовж пʼяти днів.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Перша партія (близько 1000 осіб) проходить вишкіл із акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після цього їх доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти в Росію. Де по прибуттю видадуть російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

У пресслужбі розвідки зазначили, що рекрутинг до армії сирійців Москва реалізує через туристичні фірми. Спершу найманцям обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану роботу» до Бурятії.

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В Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ та подальша участь у бойових діях в Україні.