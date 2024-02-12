Поліція німецького міста Ессен вже затримала підозрюваного у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Слідчі дії, які наразі тривають, взяло на особливий контроль міністерство закордонних справ України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", - написав представник українського відомства.

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За його словами, консульство також контролює лікування іншого постраждалого українського баскетболіста - Артема Козаченка, друга загиблого, який дістав поранення.

"Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", - запевнив Ніколенко.

У Федерації баскетболу міста Києва розповіли, що 17-річний гравець юнацьких збірних Володимир Єрмаков загинув увечері, 10 лютого, внаслідок нападу группи людей "арабської зовнішності" з застосуванням холодної зброї. Трагедія сталася перед черговим матчем.