У неділю, 11 лютого Міністра оборони США Ллойда Остіна, який наразі працює віддалено та відновлюється після лікування раку простати, вчергове госпіталізували для ретельного обстеження через симптоми, які вказують на загострення проблеми з сечовим міхуром.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

За даними відомства, Остін перебуває в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Американського міністра оборони забезпечили всіма захищеними каналами зв'язку для виконання посадових функцій та обов’язків, які досі зберігаються за ним.

Advertisement

Пізніше речник Пентагону Пат Райдер розповів, що станом на вечір неділі Остін перебував у госпіталі, отримуючи необхідне лікування. Він передав свої посадові обов’язки заступниці Кетлін Гікс, яка вже приступила до їх виконання. Щодо цього були поінформовані голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес США.

Профільні лікарі госпіталю імені Волтера Ріда, своєю чергою, зазначили, що після низки обстежень і тестів міністра ушпиталили до відділення інтенсивної терапії для підтримуючої терапії та ретельного моніторингу.

Advertisement

За словами лікарів, наразі невідомо, як довго очільник Пентагону перебуватиме в лікарні. Разом з тим, вони очікують, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на повне одужання від раку простати, яке прогнозували напередодні.

Нагадаємо, наприкінці січня Остін особисто долучився до онлайн-засідання у форматі "Рамштайн" попри недавню госпіталізацію та необхідність працювати віддалено.