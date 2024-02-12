Українські військовослужбовці оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за останній тиждень узяли в полон майже 25 російських солдатів, половину з них – за минулу добу.

Повідомляється, що найбільше росіян потрапило в український полон на Запорізькому напрямку.

Про це командувач ОСУВ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив в понеділок, 12 лютого, у Телеграмі.

Кількість полонених військовослужбовців РФ, за словами командувача, збільшилася на тлі зростання інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку.

Advertisement

"Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ “Таврія” збільшується й кількість російських полонених", - сказав Тарнавський.

Загальні втрати російської армії минулої доби на цій ділянці фронту, за даними Тарнавського, сягнули 449 осіб і 27 одиниць військової техніки без урахування безпілотників.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У результаті бойової роботи Сил оборони України знищені, зокрема, п'ять ворожих танків, 18 бойових броньованих машин і дві артилерійські системи.

За минулу добу російська армія також втратила автомобіль і одну одиницю спеціальної техніки.

Advertisement

Крім того, за добу українські бійці знешкодили на Таврійському напрямку 122 ворожі дрони різних типів.