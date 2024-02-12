Знищення катера "Івановєц" призвело до нестандартної ситуації для Чорноморського флоту РФ - росіяни довгий час не завдавали ракетних ударів по Україні зі своїх кораблів.

Відповідну заяву зробив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Плетенчук вважає, що російські сили зробили деякі висновки після знищення їхнього ракетного катера і довгий час не випускали ракети по Україні з кораблів Чорноморського флоту.

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"Випадок, що стався з їхнім ракетним катером, вони кілька днів обдумували, розбирали", - сказав речник.

"Після цього було призупинено навчальний процес, що вже є нестандартною ситуацією для Чорноморського флоту. Після цього, як вони вирішили, що вже можна безпечно виходити у східній частині Чорного моря – продовжували виходи у море", – додав він.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Переважно ці виходи пов'язані з безпековими заходами – росіяни змінюють місце базування флоту.

"Коли їхні кораблі намагаються змінювати місце стоянки, місце базування, і для цього вони використовують порти Туапсе і Сочі, і для цього, звісно, їм треба вийти в море", – пояснив речник.

Плетенчук зауважив, що зараз російський флот зайнятий охороною й обороною пунктів базування та навчальним процесом своїх моряків.

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Наразі Росія вивела у Чорне море п'ять кораблів, з яких два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", кожен з яких може випустити до 8 ракет за раз.

Нагадаємо, раніше Плетенчук заявляв, що робота Чорноморського флоту РФ наразі якщо не паралізована, то дуже ускладнена.

На початку повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні 80 кораблів, з яких 30-35 - великі десантні кораблі, підводні човни та мінні загороджувачі. Українські сили станом на зараз знищили 25 із них.

1 лютого українські розвідники потопили російський ракетний катер "Івановєц". За це воїнів ГУР МО відзначив президент Володимир Зеленський.