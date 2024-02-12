Юсов: Москва купує контрабандою термінали Starlink у третіх країнах.

Українська воєнна розвідка повідомляє, що армія РФ незаконно отримує супутникові термінали Starlink із третіх країн і збільшує їх використання.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов у коментарі виданню Reuters, ведеться робота, щоб запобігти використанню росіянами високошвидкісних супутникових інтернет-терміналів, вироблених компанією SpaceX Ілона Маска, для координації атак на окупованих частинах України.

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«Контрабанда з третіх країн. Використання зросло на передовій», – сказав Юсов, відповідаючи на питання про те, звідки російські сили дістають ці супутникові термінали Starlink.

Минулого тижня ГУР МОУ підтвердило використання Росією систем супутникового звязку Starlink на фронті на території України.

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Радіоперехоплення розмови російських військовослужбовців свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.