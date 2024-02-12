Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте з року в рік, резюмує компанія з управління базами даних Opendatabot.

За 2020 рік було подано понад 1,4 тисячі таких декларацій.

Вже за 2022 рік українські чиновники подали 1428 декларацій із криптовалютними активами, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.

Відзначається, що у деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо.

Advertisement

Наступного року топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). До трійки лідерів також додався Tether (USDT).

Українські гіганти в сфері декларування криптовалюти

Перш за все, варто зазначити, що декларанти подають свої активи як у гривневому еквіваленті, так і просто вказуючи кількість одиниць криптовалюти у власності.

Більше по темі Рада ухвалила закон про біологічне батьківство у разі загибелі військового: що відомо Цей проєкт дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років.

Найбільшою декларацією в 2022 році стала реєстрація 121 біткоїну (ВТС) депутата Одеської облради Микити Кузькевича. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це становило понад 195 мільйонів гривень.

У 2021 році найбільше біткоінів задекларувала директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 мільйони гривень.

Advertisement

За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоіни в еквіваленті 41 мільйон гривень.

Карпенко також є рекордсменом за сумою ефіріумів (ЕТН) вже два роки поспіль. У деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквіваленту цієї криптовалюти — 14,6 мільйона гривень.

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів (USDT) за 2021 задекларував заступник начальника департаменту Офісу Генерального прокурора Віталій Бровко — 774 500 одиниць, що еквівалентно 20 мільйонам гривень.

Advertisement

Бровко втримав першість і серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась, натомість їхня вартість зросла до більш ніж 29 мільйонів гривень.

Із тією же криптовалютою, але на суму 25 мільйонів гривень, подав декларацію й директор департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов.

Найбільші втрати у крипті

Проте є декілька чиновників, які задекларували свої криптоактиви, проте вказали, що втратили до них доступ.

У 2021 році рекордну суму серед українських посадовців втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Згідно з його документами, він втратив 380.95 біткоїнів, що в гривневому еквіваленті на момент публікації тексту становить близько 615 мільйонів гривень.

Advertisement

Також у 2021 та 2022 роках у своїх документах депутат Подільської районної ради Одеської області Ігор Осіпов зазначив, що втратив доступ до 1800 ефіріумів, що відповідає 160 мільйонам гривень.

Замість висновків

«Проаналізувавши велику кількість декларацій, перш за все варто відзначити їх неякісне заповнення. Складається враження, що посадовці витрачають на декларації пʼять хвилин в останній день подання. Попри те, що вже є спеціальний розділ, де необхідно вказувати статки у крипті, майже всі криптоволодіння заповнені по-різному, з помилками та у різних частинах декларацій», — коментує засновник Opendatabot Олексій Іванкін.

Він додав, що загалом з отриманої статистики видається, що володіння таким непрозорим активом, як криптовалюта, для чиновників не є чимось ризикованим або підозрілим. Адже кількість таких посадовців за останні два роки зросла майже вдвічі.