Російські війська продовжують штурмувати Авдіївку, перекидаючи в район міста підрозділи спецпризначенців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", - зауважив речник.

За його словами, росіяни біля Авдіївки раніше застосовували тактику малих піхотних груп. Проте останнім часом вони змінили її, вдаючись до залучення більшого числа бронетехніки - танків та бойових машин піхоти.

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Окрім цього, РФ перекинула до Авдіївки спецпідрозділи.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", - наголосив речник.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Росія хоче за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку, а також території, які окупанти втратили минулого літа.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем ворога.

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В Авдіївці залишаються 935 жителів, евакуація ускладнена через постійні бойові дії та обстріли.

Місто, яке називають "воротами до Донецька", росіяни намагаються захопити з осені 2023 року. За даними українських сил, росіяни втратили в боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Форпостом оборони міста наразі залишається коксохімічний завод.