Септіан Рахараджа впав відразу після удару. Йому на допомогу кинулися інші футболісти.



Місцеві ЗМІ зазначають, що після інциденту 35-річний чоловік ще дихав. Його ушпиталили до міської лікарні, де незабаром він помер від отриманих травм.



Зазначимо, що це вже другий трагідний епізод за рік, коли в індонезійського футболіста влучила блискавка.



До цього постраждав один із учасників Кубка Соерантін U-13. Юнака вдалося реанімувати і привести до тями.



Раніше ми писали про те, що у Британії закликають швидше передати Україні гроші Абрамовича за продаж «Челсі».





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