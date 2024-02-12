У товариському матчі між індонезійськими командами “Бандунг” та “Персікас Субанг” у місті Бандунгу футболіста-аматора Септіана Рахараджа вбило ударом блискавки, повідомляє портал Detik.
Трагедія сталася у минулу суботу, 10 лютого, на стадіоні «Сіліванги» під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.
У мережі опублікували відео, на яке потрапив момент удару блискавки.
🇮🇩 | Un hombre identificado como Septian Raharaja, de 34 años, murió cuando fue alcanzado por un rayo durante un partido de fútbol en el estadio Siliwangi de la ciudad de Bandung, Indonesia. pic.twitter.com/byYUkidQsZ— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2024
Септіан Рахараджа впав відразу після удару. Йому на допомогу кинулися інші футболісти.
Місцеві ЗМІ зазначають, що після інциденту 35-річний чоловік ще дихав. Його ушпиталили до міської лікарні, де незабаром він помер від отриманих травм.
Зазначимо, що це вже другий трагідний епізод за рік, коли в індонезійського футболіста влучила блискавка.
До цього постраждав один із учасників Кубка Соерантін U-13. Юнака вдалося реанімувати і привести до тями.
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