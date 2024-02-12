У товариському матчі між індонезійськими командами “Бандунг” та “Персікас Субанг” у місті Бандунгу футболіста-аматора Септіана Рахараджа вбило ударом блискавки, повідомляє портал Detik.

Трагедія сталася у минулу суботу, 10 лютого, на стадіоні «Сіліванги» під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.

У мережі опублікували відео, на яке потрапив момент удару блискавки.

Септіан Рахараджа впав відразу після удару. Йому на допомогу кинулися інші футболісти.

Місцеві ЗМІ зазначають, що після інциденту 35-річний чоловік ще дихав. Його ушпиталили до міської лікарні, де незабаром він помер від отриманих травм.

Зазначимо, що це вже другий трагідний епізод за рік, коли в індонезійського футболіста влучила блискавка.

До цього постраждав один із учасників Кубка Соерантін U-13. Юнака вдалося реанімувати і привести до тями.

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