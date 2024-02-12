Російські окупанти продовжують героїзувати своїх військових, які нищили місто та вбивали мирних маріупольців під час облоги міста, пише у Телеграмі радник міського голови українського Маріуполя Петро Андрющенко. Радник міського голови повідомив, що на проспекті Будівельників росіяни створили новий стінопис, на якому зобразили "героя Росії" та "учасника СВО" з російським прапором та нагородами.

“У той же час окупанти планово зруйнували ряд муралів, створених в українському Маріуполі. Зокрема, мурал "Мілана", який був символом трагедії війни та надії на мир й відновлення. Також – мурали проти насилля та за рівноправність і різноманіття” - зазначив Андрющенко.



Раніше ми писали про те, що росіяни відновили попередження маріупольцям, що всі ті, хто не мають паспорт РФ, з 1 липня 2024 року стають «іноземцями».