Росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Цим питанням опікується Федеральна служба безпеки РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією джерел Центру нацспротиву, регіональні управління ФСБ повинні відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил РФ вони йшли у спецслужбу.

Зазначається, що для забезпечення таких заходів з високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат.



Вона може передбачати виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до плану оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів.



Варто зазначити, що армія РФ почала погрожувати жителям ТОТ за відмову голосувати на березневих "виборах" президента Росії.



Нещодавно стало відомо, що росіяни перетворюють українські дитячі садки на військові бази.

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Нагадаємо, РФ посилює контроль за інформаційним полем на ТОТ. Зокрема, блокують сервіси Google та змушують користуватись російськими аналогами пошукових систем.

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Раніше ми писали про те, що росіяни планували обміняти українських колаборантів, які потрапили до їхніх в’язниць, на своїх полонених.