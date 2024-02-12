У тимчасово окупованому Криму вчительку звільнили з роботи за допис в одній із соцмереж із зображенням прапора та герба України, повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисну ініціативу “Трибунал. Кримський епізод”.

Вчительку Людмилу Шкоденко з села Переможне Джанкойського району звільнили з роботи за публікації в соцмережі, де висловлюється підтримка України та незгода з окупацією Криму.

30 січня в проросійських пабліках з'явилося відео з персональними даними вчительки, де вона повідомляє, що розмістила в соцмережах зображення прапора та герба України і зобов'язується видалити ці публікації.

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Джанкойський районний суд визнав жінку винною “в скоєнні правопорушень щодо дискредитації російської армії та розміщення забороненої символіки”.

У дописі зазначається, що мешканці села були обурені рішенням про звільнення вчительки, оскільки в школі - гострий дефіцит кадрів.

“Промивати мозок дітям охочих багато, а хто їм знання даватиме, якщо вчителів не вистачає, так ще й останніх звільняють?” – розповіла на умовах анонімності “Кримському епізоду” обізнана з ситуацією мешканка села Переможне.

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Жінка додала, що для зняття соціальної напруги окупаційна влада району пообіцяла жителям села збудувати спортивний клуб та відновити спортивний майданчик біля школи.



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