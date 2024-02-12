У тимчасово окупованому Криму вчительку звільнили з роботи за допис в одній із соцмереж із зображенням прапора та герба України, повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисну ініціативу “Трибунал. Кримський епізод”.

Вчительку Людмилу Шкоденко з села Переможне Джанкойського району звільнили з роботи за публікації в соцмережі, де висловлюється підтримка України та незгода з окупацією Криму.

30 січня в проросійських пабліках з'явилося відео з персональними даними вчительки, де вона повідомляє, що розмістила в соцмережах зображення прапора та герба України і зобов'язується видалити ці публікації.

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Джанкойський районний суд визнав жінку винною “в скоєнні правопорушень щодо дискредитації російської армії та розміщення забороненої символіки”.

У дописі зазначається, що мешканці села були обурені рішенням про звільнення вчительки, оскільки в школі - гострий дефіцит кадрів.

“Промивати мозок дітям охочих багато, а хто їм знання даватиме, якщо вчителів не вистачає, так ще й останніх звільняють?” – розповіла на умовах анонімності “Кримському епізоду” обізнана з ситуацією мешканка села Переможне.

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Жінка додала, що для зняття соціальної напруги окупаційна влада району пообіцяла жителям села збудувати спортивний клуб та відновити спортивний майданчик біля школи.

Раніше ми писали про те, що партизани розвідали склади боєприпасів ЧФ Росії в окупованому Криму.

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