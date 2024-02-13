На думку розвідки Норвегії, Росія отримує дедалі більшу військову перевагу у війні з Україною завдяки більшому контингенту військ і матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея та Китай. Україні потрібна суттєва західна військова допомога, щоб сподіватися на зміну ситуації.

Про це заявив керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен на презентації щорічного звіту про оцінку ризиків, підготовленого норвезькими спецслужбами, повідомляє DW.

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"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і ось-ось отримає перевагу, — сказав Стенсен. — РФ може мобілізувати приблизно втричі більше військ, ніж Україна".

Крім того, Росія адаптується до санкцій «краще, ніж очікувалося» західними аналітиками, а промисловість у змозі виробляти достатньо «боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет», щоб «підтримувати військові зусилля протягом року».

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На додачу, за словами Стенсена, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а «верстати, транспортні засоби, електроніку та запчастини», які потрібні для російської оборонної промисловості.

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Тож західні поставки зброї необхідні українським збройним силам для того, щоб захистити себе і повернути ініціативу, зазначає керівник норвезької військової розвідки.