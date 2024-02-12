У соцмережі X Збройні сили Канади продемонстрували відео з навчань українських військовослужбовців навичок тактичної медицини за програмою UNIFIER.

“Медичні спеціалісти Збройних сил Канади проводять динамічні та реалістичні тренування для бойових медиків Збройних сил України в рамках навчань #ОпЮНІФАЄР у Польщі”, - йдеться у дописі.

Зазначимо, що в рамках цієї програми канадійські військовослужбовці з 2015-го року підготували майже 40 тис. українських військових.

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Раніше ми писали про те, що Міноборони Канади передасть Україні 10 моторних човнів та збільшить свій внесок до «Коаліції F-16».

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