Про найближчі плани політичного турне очільника України з метою отримати більше військової допомоги своїй країні повідомляє Bloomberg.

Ймовірно, у рамках поїздки Володимир Зеленський відвідає Париж і Берлін. Також очікується, що український президент відвідає щорічну безпекову конференцію в Мюнхені, яка триватиме з четверга 15 лютого по неділю 18 лютого.

Оскільки поставки боєприпасів скорочуються, Зеленському потрібно обґрунтувати необхідність пришвидшення військової допомоги, щоб протистояти вторгненню Росії, повідомило  одне з джерел видання.

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Очікується, що президент України наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

Також, за інформацією видання Bloomberg, обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

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