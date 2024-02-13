Ізраїль заявив, що двох ізраїльських заручників було врятовано під час рейду в місті Рафах, коли ізраїльська авіація завдала ударів по цьому населеному пункту на півдні Гази. Ізраїльські військові повідомили, що 60-річний Фернандо Саймон Марман і 70-річний Луїс Хар перебувають у «хорошому медичному стані». Раніше Товариство Червоного Півмісяця Палестини заявило, що Рафах зазнав атаки. Повідомлялося, зокрема, про кількох загиблих. Цьому передували попередження міжнародної спільноти про плани Ізраїлю розпочати наступ на місто, в якому знайшли прихисток 1,5 мільйона людей – BBC.

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Генеральний директор Урядового медіа-офісу в Секторі Гази повідомив канал Al Jazeera, що гуманітарна ситуація на півночі Гази є вже катастрофічною. «Деякі сім'ї отримують лише половину необхідного їм раціону протягом 48 годин», – розповів він. «Мешканці північної частини сектору Гази не можуть знайти навіть кормові культури чи зерно». Аль-Тхавабта заявив, що покладає на Ізраїль відповідальність за блокування сектору Гази та перешкоджання постачанню туди допомоги. «Ми вимагаємо припинити атаки окупантів на цивільне населення та взагалі припинити війну», – наголосив він – Al Jazeera.

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Нещодавнє опитування показує, що набагато більше американців довірили б управління економікою країни Дональду Трампу, ніж Джо Байдену, попри кілька місяців значного економічного зростання. Ці результати свідчать, що діючому президентові буде непросто переконати американських виборців у тому, що його політика здатна покращити їхній добробут. Як показало опитування Financial Times і Школи бізнесу Росса при Мічиганському університеті, 42% американців вважають, що Трамп здатен ефективно керувати економікою США, тоді як лише 31% згодні з думкою, що Байдену це під силу. Приблизно кожен п’ятий опитаний – 21 % – сказав, що не довіряє жодному з кандидатів. Ці результати роблять іще важчим і без того важкий тиждень для Байдена, який був приголомшений нещодавнім юридичним висновком, у якому його назвали «літньою людиною з поганою пам’яттю», підтверджуючи занепокоєння багатьох виборців щодо його віку та гостроти розуму – FT.

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Очільник НАТО Йенс Столтенберг заперечив «будь-які припущення» щодо того, що країни альянсу не захищатимуть одна одну в разі нападу на будь-яку з них після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що в разі обрання він не буде дотримуватись положення статті про колективну оборону, яка є основою договору НАТО. Трамп, який дуже сподівається на перемогу на президентських виборах у листопаді, під час чергової передвиборчої промови в суботу приголомшив усіх заявою про можливу відмову від основного зобов’язання Сполучених Штатів, якого країна дотримувалась десятиліттями. Трамп заявив, що він дозволить Росії робити «все, що вони хочуть» із будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує рекомендації щодо витрат на оборону, і не надасть такій країні захист з боку США. У своїй заяві в неділю Столтенберг сказав, що через такі висловлювання солдати європейських армій, а також американські солдати опинились під значним ризиком – CNN.

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Японія пообіцяла надати 5,8 млрд ієн (106 млн доларів США) допомоги для підтримки післявоєнного відновлення України в семи сферах, зокрема таких, як відновлення інфраструктури та розмінування, повідомили в неділю джерела, добре обізнані з цим питанням. Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської держави та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічній відбудові України, яка відбудеться 19 лютого в Токіо. Цей захід, що має пройти в столиці Японії напередодні другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відбудеться на тлі зростання занепокоєння щодо зменшення військової підтримки України з боку західних країн – Kyodo.

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За даними Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін передав міністерські повноваження своїй заступниці, оскільки його госпіталізували для подальшого лікування через симптоми, які «вказують на серйозні проблеми з сечовим міхуром». Заступниця міністра Кетлін Хікс приступила до виконання функцій і обов'язків голови Пентагону незадовго до 17:00, повідомив у відповідній заяві прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер. Білий дім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і Конгрес також були сповіщені про це. Оперативне повідомлення про повторну госпіталізацію Остіна – перша заява Пентагону з цього приводу була оприлюднена протягом трьох годин – надійшло після того, як міністр оборони визнав помилки щодо несвоєчасного сповіщення адміністрації та громадськості про його попередню госпіталізацію – CNN.

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Суд наклав арешт на нерухомість і автомобілі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його дружини, сина й тещі, а також двох його спільників у рамках кримінальної справи щодо зловживань під час закупівель для Міноборони. Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року під час спроби дати хабар у $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння у поверненні майна, вилученого в ході слідства у підконтрольних йому компаній. Зараз Гринкевич перебуває під вартою. Слідчі стверджують, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання військового одягу для Міністерства оборони на суму понад 1,5 мільярда гривень. Але значна кількість контрактів постачальниками не виконана, деякі виконані частково або з запізненням, а замовлення виконувалися підприємствами, що не мали відповідних потужностей. ДБР встановило, що підконтрольні Гринкевичу компанії за цими договорами поставили неякісний товар, чим завдали збитків державі на суму майже 1 млрд грн. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна – Українська правда

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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