Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР). У вівторок, 13 лютого, українська воєнна розвідка опублікувала перехоплену розмову двох російських військовослужбовців, один із яких скаржився на поганий зв'язок на лінії фронту.

Його співрозмовник здивовано відповідає, що в інших побратимів зі зв'язком усе чудово, адже в них є термінал супутникового зв'язку Starlink.

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“Давай я тобі Starlink замовлю, у вас узагалі за**ись буде. Братан, треба Starlink?”, - питає росіянин.

“Так, я не відмовлюся”.

“Араби возять до нас усе: дроти, вайфай, роутер, по**й”.

Як виявилося, вартість пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (2 176 доларів США).

Раніше представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Reuters повідомив, що триває робота, спрямована на те, щоб запобігти використанню росіянами високошвидкісних супутникових інтернет-терміналів для координації атак на окупованих частинах України.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Минулого тижня ГУР підтвердило використання Росією систем супутникового зв'язку Starlink на фронті на території України.

За інформацією розвідки, випадки використання російською армією цих пристроїв набувають системного характеру.

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У компанії SpaceX Ілона Маска заявляли, що не ведуть жодних справ з російським урядом чи армією, а також не працюють на території РФ.

"У низці неправдивих новинних повідомлень стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично неправда. Наскільки нам відомо, жодного терміналу Starlink не було продано прямо чи опосередковано Росії", - написав він у соцмережі X.

На запитання, чи може Росія потенційно використовувати термінали Starlink, придбані через посередників, Маск не дав прямої відповіді.