Вірменський премʼєр-міністр Нікола Пашинян наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому 2022 року Вірменія не була та не є союзницею Росії, повідомляє Reuters.

«Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність», — заявив Пашинян.

Прем'єр зазначив, що від самого початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він говорив, що Вірменія не може стояти пліч-о-пліч із Москвою як союзник.

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Він зауважив, що співпраця Вірменії "у галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки".

За останні 30 років Вірменія та Азербайджан вели дві великі війни за спірну територію Нагірного Карабаху. Регіон давно визнаний частиною Азербайджану, і азербайджанські війська встановили повний контроль над ним у вересні минулого року.

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В останні місяці Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію в забезпеченні своїх оборонних потреб, оскільки його країна не отримала від Москви необхідної допомоги.

Вірменський премʼєр-міністр також висловив надію, що Азербайджан залишиться прихильним до укладання міцного довгострокового мирного договору.